Благовещенские зарплаты выше сочинских, но ниже хабаровских

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Как показало исследование РИА Новости, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Второе место у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81.

Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске – 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов. При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов – в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Благовещенск оказался на 40-м месте. Соотношение зарплаты и стоимость потребительского набора здесь составляет 2,15. Согласно приведенным данным, благовещенцы зарабатывают в среднем 42,5 тысячи рублей. В соседнем Хабаровске зарплата оказалась почти на 10 тысяч больше – 53,3 тысячи рублей. На нее можно купить 2,30 набора товаров и услуг. Практически такие же цифры у Владивостока, жители которого зарабатывают, согласно статистике, 52,6 тысячи рублей, а соотношение составляет 2,38.