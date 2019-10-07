В 2019 году средний чек китайца в Благовещенске превысил 9 тысяч рублей

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Янтарь наряду с косметикой является одним из самых популярных товаров, которые китайцы покупают в России. Вместе на них приходится почти треть всех транзакций через популярные у китайцев платежные системы WeChat Pay и Alipay.

За девять месяцев 2019 года китайский турист в Москве делал покупки в среднем на 24,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики платежной системы Sendy и ИT-компании «Эвотор». Обе выступают провайдерами услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в российских магазинах, пишет РБК.

В других российских городах траты через эти платежные системы ниже, чем в столице. Средний чек пользователей WeChat в Петербурге равняется 19,9 тысячи рублей, во Владивостоке — 13,6, Хабаровске — 12,4, Екатеринбурге — 10,8, Благовещенске — 9,5, Новосибирске — 8,8 тысячи рублей.

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. Совокупно на них приходится 30 % от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений. В пятерку главных по тратам товарных категорий входят также ювелирные украшения (12 %), сувениры (8 %), алкоголь (6 %) и шоколад (5 %).

Ажиотажный интерес к янтарю проявляется у китайских туристов не только при покупках. В конце сентября Минкультуры сообщало о туристическом коллапсе в музее-заповеднике «Царское Село», где расположен Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Россияне не могут попасть в музейный комплекс из-за наплыва туристов из Китая, говорила замглавы Минкультуры Алла Манилова и предлагала ввести для китайцев отдельные дни посещения.