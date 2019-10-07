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7октября
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В Подмосковье при пожаре погибло четверо детей

В Подмосковье при пожаре погибло четверо детей
Фото: Alexas_Fotos с сайта Pixabay

7 октября ночью в Подмосковье в деревне Чисмена на улице Лазурной произошла трагедия. Пять человек, четверо из которых дети, погибли при пожаре в жилом доме.

По информации Life, пожар затронул две квартиры. В одной из них находились женщина 1983 года рождения и её сын 2016 года рождения. В другой квартире были дети 2014, 2016 и 2018 года рождения. Все пять человек погибли. Три человека пострадали, им оказана медицинская помощь.

В тушении были задействованы 12 человек и три единицы техники.

Причина пожара уточняется. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электропроводки.

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#пожары #происшествия

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