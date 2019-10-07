Выжигать траву в России станут по новому закону

С 6 октября в России вступили в силу правила выжигания сухой травы, хвороста, лишайников и других горючих материалов на землях лесного фонда. Их вводит приказ Минприроды. Нарушителям грозит штраф: гражданам до 5 тысяч рублей, для организаций – до миллиона.

К организациям закон относит и арендаторов лесного участка. Как сообщает «Российская газета», в документе учтены все важные моменты: от того, кто принимает решение по профилактическому палу и до того, какой максимальный размер может быть у участка, где собираются поджигать траву. Максимальная площадь для отжига ограничена 10 гектаров.

Министерство впервые почти за 20 лет предложило методику контролируемых выжиганий. Ранее в законодательстве не было требования проводить пал лесной травы. И неконтролируемые выжигания приводили к пожарам.

Приказ обязателен для исполнения органами власти, арендаторами участков и землепользователями, сообщили в минприроды. Но особо в министерстве отметили, что под действие приказа не подпадают коммунальные службы, ответственные за ЖКХ в городской черте. Так как городские леса не относятся к землям лесного фонда. Также по-прежнему профилактические выжигания запрещены на местностях, которые относятся к категориям защитных лесов.

Необходимость появления конкретных правил по предупреждению лесных пожаров приветствовали в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF). Там отметили, что до настоящего времени бесконтрольная ситуация складывалась во многом из-за того, что действующих норм, регулирующих профвыжигания, не было. Приказ Рослесхоза, содержащий жесткие меры и требования к утилизации лесного сушняка, ранее существовал, однако в 2000 году был отменен в ходе реформирования лесного ведомства. Но новый норматив так и не появился.

По мнению координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности Лесной программы WWF-России Константин Кобяков считает, что появление приказа минприроды о проведении профилактических выжиганий сделает этот процесс более упорядоченным. «В приказе есть меры по профилактическому выжиганию пожароопасной травы. Конечно, конкретные параметры по площади пала будут приниматься на местах, исходя из наличия средств, сил и необходимой техники. Будем надеяться, что случаи, когда лесники приходят, бросают спичку и уходят в ожидании, что пал прогорит сам, отойдут в прошлое», – рассказал эксперт.

Решение о том, нужно ли проводить профилактические выжигания, примут на основании лесного плана региона либо регламента лесничества. В приказе подчеркивается, что подобные меры допустимы только на землях, подготовленных для лесовосстановления, а также в нелесных землях на равнинах и в потенциально пожароопасных районах. По статистике Рослесхоза, каждый год в России происходит от 9 до 35 тысяч лесных пожаров. Основные потери приходятся на сгоревшую древесину, остальные – на расходы по тушению, ликвидацию последствий, ущерб от гибели животных и затраты на восстановление леса.