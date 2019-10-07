В свободненском центре «Лада» устроили праздник для пожилых людей

Ко Дню пожилого человека в Свободненском комплексном центре социального обслуживания населения «Лада» устроили ставший уже традиционным праздник для пожилых граждан. Творческий коллектив учреждения подготовил праздничную программу и концерт, а также организовал выставку декоративно-прикладного творчества народной мастерицы Валентины Бросалиной.

В год в социально-реабилитационном отделении центра «Лада» проходят реабилитацию около 90 пожилых амурчан. «Надо было видеть радостные лица гостей праздника, оценивших проявленное к ним внимание, оно их тронуло до глубины души», – рассказывают в центре. С Днем пожилого человека гостей праздника поздравила директор учреждения Ольга Балаболкина, в адрес людей старшего поколения прозвучало много теплых слов и пожеланий.

Специалисты социально-реабилитационного отделения подготовили для пенсионеров развлекательную программу. «От души развеселила сценка в исполнении специалистов – “Старость к нам подкралась незаметно…” о том, как один из пожилых супругов смирился со своим возрастом, а другой протестует. Наши гости с удовольствием участвовали в весёлых конкурсах, пели песни и частушки, танцевали, подбадривая друг друга аплодисментами», – рассказывают о празднике в центре «Лада».

Также в праздничный день здесь открыли выставку декоративно-прикладного творчества народной мастерицы Валентины Бросалиной. «Своим творчеством Валентина Алексеевна показывает пример безграничных возможностей людей пожилого возраста. Выйдя на заслуженный отдых, она самостоятельно освоила выжигание и аппликацию по ткани, технику макраме, бисероплетение. Начиная с самых простых работ, благодаря терпению, упорству, желанию постичь новое, достигла больших успехов в творчестве», – рассказывают о народной мастерице в центре «Лада». В коллекции Валентины Бросалиной насчитывается более двухсот работ в технике бисероплетения, шерстяной акварели, также мастерица делает кукол и картин из бересты.

В завершение праздника в учреждении организовали чаепитие, а все присутствующие получили небольшие, но приятные подарки.

«Расходились все в приподнятом настроении, с улыбками и шутками. Все получили массу положительных эмоций, забыв о повседневных проблемах и отдохнув душой», – подвели итог празднования Дня пожилого человека в центре «Лада». Здесь уверены, что такие моменты имеют большое значение для эмоционального здоровья пожилых людей. Люди, прожившие долгую, порой непростую жизнь, не только могут пополнить свои знания, расширить кругозор, но и почувствовать себя востребованными.