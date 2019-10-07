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7октября
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Пассажир авиарейса Екатеринбург – Благовещенск устроил дебош в самолете

Пассажир авиарейса Екатеринбург – Благовещенск устроил дебош в самолете
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении пассажира авиарейса Екатеринбург – Благовещенск. Мужчину признали виновным в дебоше, который он на днях устроил в самолете.

В минувшие выходные в аэропорту Благовещенска сотрудники транспортной полиции по заявлению бортпроводника авиарейса Екатеринбург – Благовещенск задержали неадекватного пассажира. Как следует из заявления: «…5 октября 2019 года пассажир 1981 года рождения, находясь на борту авиарейса 299 сообщением Екатеринбург – Благовещенск, выражался грубой нецензурной бранью, выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность. На неоднократные замечания не реагировал...»

По прибытии в аэропорт назначения в отношении мужчины стражами порядка был составлен протокол об административном правонарушении, после чего пассажира доставили в медицинское учреждение. Согласно справке медицинского освидетельствования, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действия пассажира классифицировали как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), что влечет наказание в виде наложения административного штрафа от 500 до 1 000 рублей или административного ареста сроком до 15 суток. Благовещенский городской суд приговорил мужчину к административному аресту сроком 10 суток, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

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#происшествия #суды #транспорт

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