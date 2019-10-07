Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость
сегодня, 14:25 1

Амурчанка рассказала, что ее сделали виновной в ДТП с пострадавшим

Амурчанка рассказала, что ее сделали виновной в ДТП с пострадавшим
Фото: pixabay.com (тематическое изображение)

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница Благовещенского района. Женщина рассказала, что ее сделали виновной в ДТП, которое произошло в Благовещенске вечером 6 октября и в котором пострадал ребенок. Амурчанка утверждает, что не имеет отношения к данному происшествию.

По официальным сведениям, в 20:44 в районе дома № 26 на Новотроицком шоссе женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении машине Toyota Allion. «Аллион», избегая столкновения, съехал с проезжей части. В результате происшествия травмы получил ребенок 2014 года рождения, которого доставили в лечебное учреждение.

Обратившаяся в редакцию женщина пояснила, что она находилась за рулем Nissan Qashqai. В тот вечер амурчанка заправилась на АЗС «Роснефть», выехала с ее территории и направилась в сторону села Чигири. В дальнейшем она услышала сильный гул – мимо «кашкая» на огромной скорости пронесся автомобиль. Примерно через две минуты раздался грохот – это попал в ДТП автомобиль Toyota Allion.

Таким образом, полагает женщина, именно это машина, двигавшаяся с большой скоростью, могла создать помеху «аллиону». Во всяком случае, утверждает амурчанка, в случившемся точно нет ее вины. «Я себя не считаю виновной даже на один процент. Я ехала спокойно по своей полосе и никому помеху не создавала», – говорит жительница Благовещенского района.

Амурчанка просит откликнуться тех, кто, возможно, запечатлел на видеорегистратор сам момент аварии или предшествовавшие ей события, свидетелей и очевидцев. Связаться с женщиной можно по телефону 8-914-045-30-63.

Просмотров всего: 167

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Пассажирский автобус попал в ДТП в Благовещенске (фото, видео)
Происшествия

В Благовещенске потерпевший простил вора-ювелира
Происшествия

В Благовещенске мужчина выпал из окна больницы и погиб

Общество

В поселке Новобурейский горело здание полиции
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Vlad73

    Vlad73
    3 минуты назад

    За две минуты при скорости 60, машина проезжает 2 км от места выезда. Действительно ли прошли эти две минуты или нет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь