Амурчанка рассказала, что ее сделали виновной в ДТП с пострадавшим

По официальным сведениям, в 20:44 в районе дома № 26 на Новотроицком шоссе женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении машине Toyota Allion. «Аллион», избегая столкновения, съехал с проезжей части. В результате происшествия травмы получил ребенок 2014 года рождения, которого доставили в лечебное учреждение.

Обратившаяся в редакцию женщина пояснила, что она находилась за рулем Nissan Qashqai. В тот вечер амурчанка заправилась на АЗС «Роснефть», выехала с ее территории и направилась в сторону села Чигири. В дальнейшем она услышала сильный гул – мимо «кашкая» на огромной скорости пронесся автомобиль. Примерно через две минуты раздался грохот – это попал в ДТП автомобиль Toyota Allion.

Таким образом, полагает женщина, именно это машина, двигавшаяся с большой скоростью, могла создать помеху «аллиону». Во всяком случае, утверждает амурчанка, в случившемся точно нет ее вины. «Я себя не считаю виновной даже на один процент. Я ехала спокойно по своей полосе и никому помеху не создавала», – говорит жительница Благовещенского района.

Амурчанка просит откликнуться тех, кто, возможно, запечатлел на видеорегистратор сам момент аварии или предшествовавшие ей события, свидетелей и очевидцев. Связаться с женщиной можно по телефону 8-914-045-30-63.