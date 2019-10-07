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7октября
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сегодня, 13:55 0

Штраф за нарушение прав потребителей может вырасти до миллиона рублей

Штраф за нарушение прав потребителей может вырасти до миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В октябре Госдума планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий рост штрафов за повторное нарушение прав потребителей до 1 миллиона рублей. Такую сумму хотят установить для юридических лиц.

Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточить ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно качества товара при его продаже, сообщает «Парламентская газета».

На данный момент за введение покупателей в заблуждение относительно качества товара установлена административная ответственность. Граждан штрафуют на 3–5 тысяч рублей, должностных лиц на 12–20 тысяч, юридических лиц на 100–500 тысяч рублей.

По сведениям авторов инициативы, практика показывает, что такие санкции не оказывают должного воздействия на недобросовестных изготовителей, так как оборот фальсифицированной продукции многократно компенсирует затраты на уплату штрафов.

Законопроектом предлагается установить повышенную административную ответственность за повторное нарушение. Штраф для граждан в случае принятия документа составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, и для юридических лиц – от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

За 9 месяцев 2019 года в благовещенский отдел по защите прав потребителей обратилось 610 человек. Больше половины из них жаловались на приобретение некачественного товара. В результате в досудебном порядке потребителям было возвращено 4,7 миллиона рублей.

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#закон #российская власть #торговля

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