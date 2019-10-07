Пассажирский автобус попал в ДТП в Благовещенске (фото, видео)

7 октября в Благовещенске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Общественный транспорт попал в аварию на круговом перекрестке на улице Калинина.

Фото и видео с места происшествия оказались в распоряжении инстаграм-паблика skaner28. Участник ДТП – автобус маршрута № 106 – въехал в автомобиль Toyota. По предварительной информации, люди не пострадали.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что сведений об этой аварии в дежурную часть Госавтоинспекции не поступало, сотрудники на место происшествия не выезжали.

Фото, видео: instagram.com/skaner28