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7октября
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сегодня, 13:30 0

В Благовещенске торги по продаже зданий бывшей третьей горбольницы перенесли на 17 октября

В Благовещенске торги по продаже зданий бывшей третьей горбольницы перенесли на 17 октября
Фото: министерство имущественных отношений Амурской области

Конкурс по продаже зданий бывшей благовещенской третьей горбольницы перенесли на 17 октября. Ранее сообщалось, что торги пройдут 8 октября. Прием заявок от потенциальных покупателей имущества завершится 10 октября.

Начальная стоимость недвижимости и земли составляет примерно 263 миллиона 710 тысяч рублей. По информации министерства имущественных отношений Амурской области, продать планируется 13 объектов. В их числе здание больницы, нежилые помещения, лаборатория, гараж, земельный участок. Основное строение, выставленное на продажу, – это памятник архитектуры регионального значения 1917 года постройки, где до 1920 года размещалась община сестер милосердия и красного креста.

Новый собственник будет обязан следить за состоянием объекта культурного наследия, финансировать работы по ремонту и реставрации. Сносить здание и изменять его облик запрещено федеральным законодательством. Все ремонтные и реставрационные работы по объекту культурного наследия могут проводиться только с разрешения государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

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#культура #торговля #экономика

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