В Благовещенске торги по продаже зданий бывшей третьей горбольницы перенесли на 17 октября

Фото: министерство имущественных отношений Амурской области

Начальная стоимость недвижимости и земли составляет примерно 263 миллиона 710 тысяч рублей. По информации министерства имущественных отношений Амурской области, продать планируется 13 объектов. В их числе здание больницы, нежилые помещения, лаборатория, гараж, земельный участок. Основное строение, выставленное на продажу, – это памятник архитектуры регионального значения 1917 года постройки, где до 1920 года размещалась община сестер милосердия и красного креста.

Новый собственник будет обязан следить за состоянием объекта культурного наследия, финансировать работы по ремонту и реставрации. Сносить здание и изменять его облик запрещено федеральным законодательством. Все ремонтные и реставрационные работы по объекту культурного наследия могут проводиться только с разрешения государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.