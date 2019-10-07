В Благовещенске потерпевший простил вора-ювелира

Благовещенский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении ювелира, похитившего золотые изделия. Ему поступил крупный заказ. Получив почти 90 граммов золота для изготовления ювелирного украшения, мастер решил украсть драгоценный металл.

В феврале 2018 года, находясь в ювелирной мастерской, расположенной на улице 50-летия Октября, благовещенец попросил ювелира, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, изготовить ювелирное изделие – золотую цепь весом 80,37 грамма, плетением «якорная цепь», с замком «коробочка». Мастер согласился.

Горожанин отдал ему лом золота из ювелирных изделий: цепочки мужской из золота; браслета из золота; браслета женского из золота; кольца мужского из золота; кольца мужского. Всего набралось ювелирных золотых изделий общей массой 74,3 грамма. Кроме того, для выполнения своего заказа мужчина приобрел у мастера лом золота массой 15 граммов. По устной договоренности мастер должен был выполнить заказ в течение месяца.

В апреле 2018 года ювелир решил похитить лом золота общей массой 89,3 грамма, вверенного ему на изготовление ювелирного изделия. Он продал золото неустановленным в ходе следствия лицам, скрыв от владельца золота этот факт. Вырученными от продажи деньгами преступник распорядился по своему усмотрению.

Но наказания мужчина не понес. От потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ювелира в связи с тем, что обвиняемый загладил причиненный вред в размере 163 703 рублей и они примирились, претензий к обвиняемому он не имеет.

Помощник прокурора Благовещенска не возражал против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.