Жители Белогорска могут выбрать территорию для благоустройства

В Белогорске проведут опрос общественного мнения, чтобы выяснить, какую территорию города нужно благоустроить в первую очередь. Мероприятие реализуется по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

«У горожан есть несколько способов высказать свое мнение, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Белогорска Наталья Абрамия. – Можно заполнить анкеты в пунктах сбора предложений, заполнить электронную форму на главной странице официального сайта белогорск.рф, в разделе “Общественное обсуждение”, а также отправить письмо на электронную почту tom_1@inbox.ru с пометкой “Предложения по общественной территории на 2020 год”».

Для сбора предложений в городе организовано 7 пунктов приема. Каждый оборудован урной для сбора анкет, обеспечен бланками опроса. Он включает в себя три графы. Одна для обозначения места расположения предлагаемой общественной территории для благоустройства. Вторая графа для обозначения возможных элементов благоустройства (детский игровой комплекс, спортивная зона, скамейки, урны, светильники), третья – под обоснование причины выбора указанной общественной территории.

Пункты сбора предложений будут работать в управлении ЖКХ (ул. Партизанская, д. 31 А, 4 этаж, приемная), управлении культуры (ул. Ленина, д. 28), центре культурного развития им. В.М. Приемыхова (ул. Малиновского, д. 18), в комитете по образованию и делам молодежи (ул. Партизанская, д. 26), в управлении соцзащиты населения (ул. Гагарина, д. 17), в центре занятости населения (ул. Ленина, д. 61), в здании администрации Белогорска (ул. Гагарина, д. 2).

Утверждение общественной комиссией перечня территорий по результатам общественных обсуждений пройдет с 14 по 15 октября. С 16 по 22 октября начнется разработка дизайна отобранных общественных территорий. После жители проголосуют за дизайн выбранной общественной территории, сообщает пресс-служба администрации Белогорска