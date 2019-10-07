Родственники Анастасии Заворотнюк нарушили молчание

Семья Анастасии Заворотнюк и ее близкие обратились с просьбой прекратить обсуждение и придумывать небылицы об актрисе. Они также призвали верить только официальной информации, но не пояснили, какая информация считается достоверной.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», – цитирует концертного директора артистки «Комсомольская правда».

По его словам, Анастасия и ее семья пока не готовы давать официальные комментарии. Он также призвал уважать решение семьи Заворотнюк и самой актрисы.

В ночь на 7 октября в Сети появились сообщения о смерти знаменитости. В одном из интернет-пабликов даже был размещен скриншот переписки с человеком, который якобы знаком с сотрудником клиники, где проходит лечение Заворотнюк. Но кроме переписки никаких фактов смерти предоставлено не было.

Журналисты сделали запрос директору звезды Марине Потаповой. Она опровергла информацию о смерти Анастасии.

Примерно в это же время «Комсомольская правда» связалась с близким другом Анастасии, который пожелал остаться инкогнито. «Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Она жива! На этом все», – заявил мужчина.

На протяжении нескольких месяцев Анастасия Заворотнюк и ее родственники хранят молчание о состоянии здоровья артистки. В настоящее время о состоянии звезды ходит много слухов. В августе появилась информация о том, что у актрисы обнаружили 4 стадию рака головного мозга. По некоторым данным, она перенесла вторую операцию. Актриса продолжает оставаться в тяжелом состоянии. При этом журналисты охотятся за информацией, караулят родственников у клиники. По предварительным данным, Заворотнюк лежит в отдельной палате под круглосуточным наблюдением врачей и охраны.