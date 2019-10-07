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сегодня, 12:16 4

Амурских школьников будут проверять на наркотики с 13 лет

Амурских школьников будут проверять на наркотики с 13 лет
Фото: pixabay.com

В Амурской области власти разработали проект положения об условиях проведения медосмотров школьников и студентов. Согласно документу, планируется, что учащихся будут тестировать на наркотики с 13 лет.

На сайте правительства Амурской области сообщается, что положение создается «в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». В проекте документа сказано, что осматривать детей будут в медицинских организациях с лицензиями на работы по направлениям «психиатрия-наркология» и «лабораторная диагностика».

Условиями проведения медосмотра будут являться достижение ребенком 13-летнего возраста, добровольное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или самого обучающегося (с 15 лет). Уточняется, что сведения, полученные в ходе проверки, будут конфиденциальными.

По данным Генпрокуратуры, за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тысячи отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, сообщают «Интерфакс».

В апреле Минпросвещения разработало проект приказа, который определяет порядок социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя. В документе уточняется, что тестирование проводится среди учеников в возрасте от 13 лет, начиная с 7 класса. До этого нижняя планка возраста для тестирования не была указана.

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#дети #закон #здоровье

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад



    Уточняется, что сведения, полученные в ходе проверки, будут конфиденциальными.



    Если сведения будут конфиденциальными - для чего же их тогда проверяют?

    Бред думаю это. если на комиссии выявят употребление- привет наркодиспансер со всеми вытекающими типа постановки на учёт и последующими прелестями устройства на различные работы

    И даже и не рассказывайте, что это будет для всеобщего блага.

    Так шта - шли бы они лесом со своими проверками.

    Пусть в белом доме вначале прилюдно проведут.

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    По правилам, анализ мочи на содержание наркотических веществ,сдают в присутствии медицинского работника. Думаю, что в 13 лет это морально рано. И ещё наши лаборатории имеют свойство ошибаться

    Единственное, что считаю нужным это обследование с 13 лет, если это необходимо в целях раскрытия преступления или постановки на учёт неадекватных детей

    Но поголовно обследовать всех это бред!

  • talkative

    talkative
    1 час назад

    По правилам, анализ мочи на содержание наркотических веществ,сдают в присутствии медицинского работника. Думаю, что в 13 лет это морально рано. И ещё наши лаборатории имеют свойство ошибаться

    Единственное, что считаю нужным это обследование с 13 лет, если это необходимо в целях раскрытия преступления или постановки на учёт неадекватных детей

    Но поголовно обследовать всех это бред!

  • ЕленаР

    ЕленаР
    48 минут назад

    Если ребенок не принимает ничего запрещенного, то и бояться сдавать анализы нет причины. А если принимает в 13 лет, то нужно задуматься, что же будет дальше. Я думаю это должно быть в интересах родителей, которые заботятся о своих детях.

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