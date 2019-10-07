Амурских школьников будут проверять на наркотики с 13 лет

В Амурской области власти разработали проект положения об условиях проведения медосмотров школьников и студентов. Согласно документу, планируется, что учащихся будут тестировать на наркотики с 13 лет.

На сайте правительства Амурской области сообщается, что положение создается «в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». В проекте документа сказано, что осматривать детей будут в медицинских организациях с лицензиями на работы по направлениям «психиатрия-наркология» и «лабораторная диагностика».

Условиями проведения медосмотра будут являться достижение ребенком 13-летнего возраста, добровольное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или самого обучающегося (с 15 лет). Уточняется, что сведения, полученные в ходе проверки, будут конфиденциальными.

По данным Генпрокуратуры, за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тысячи отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, сообщают «Интерфакс».

В апреле Минпросвещения разработало проект приказа, который определяет порядок социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя. В документе уточняется, что тестирование проводится среди учеников в возрасте от 13 лет, начиная с 7 класса. До этого нижняя планка возраста для тестирования не была указана.