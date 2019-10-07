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В Благовещенске мужчина выпал из окна больницы и погиб

В Благовещенске мужчина выпал из окна больницы и погиб
Фото: Амур.инфо

Утром 6 октября в Благовещенске произошел трагический случай. Мужчина погиб, выпав из окна хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы.

О случившемся ИА «Амур.инфо» рассказал один из жителей города. По его словам, это произошло около 08:00: мужчина выпрыгнул с шестого этажа здания и разбился.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что, действительно, погиб мужчина по адресу: улица Больничная, 32, где расположена городская больница.

«По факту обнаружения тела мужчины 1986 года рождения следственным отделом по городу Благовещенску проводится проверка, выясняются обстоятельства его гибели», – сказали в ведомстве.

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