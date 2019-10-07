В Белогорске новый детский сад подключили ко всем коммуникациям

Фото: администрация Белогорска

Строящееся здание детского сада на 170 мест в Белогорске подключили к системе отопления. Подача теплоносителя, а также введение водоснабжения и водоотведения прошло в штатном режиме. Строительные работы на объекте продолжаются.

Сейчас территорию детского сада огораживают забором. Выставлено 140 метров, благоустраивается двор. Рабочие асфальтируют детские площадки, на сегодня выполнено около 85 % от объема работ. После асфальтирования их покроют резиновой крошкой. На следующей неделе начнется асфальтирование подъездной дороги, сейчас подготавливается дорожное основание.

«Что касается внутренних работ, то на сегодняшний день в саду установлены все двери, оконные блоки монтируют, осталось 5 штук, – дополнила директор управления капитального строительства Татьяна Савченко. – Продолжаются отделочные работы. На 3 этаже рабочие покрывают стены финишным покрытием. На нижних этажах стены отделываются ротбандом. Стены санитарных зон облицовывают плиткой. Закончена электрификация 2 и 3 этажей, подключается электричество в подвале и на 1 этаже. Также продолжается установка ограждений лестничных маршей».

Строительные работы в новом детском саду Белогорска закончатся к 1 ноября, информирует пресс-служба администрации города.