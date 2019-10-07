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сегодня, 11:32 0

В поселке Новобурейский горело здание полиции

В поселке Новобурейский горело здание полиции
Фото: dpskontrol_28rus

В поселке городского типа Новобурейский 6 октября случился пожар, сообщение о нем поступило в пожарную часть в 10:33. Горело двухэтажное здание. Одна его часть жилая и принадлежит частному лицу. В другой расположены два подразделения МО МВД «Бурейский», рассказали в УМВД по Амурской области.

На момент прибытия огнеборцев пожарно-спасательной части № 56 в составе 11 человек и трех единиц техники горела кровля строения. Через 31 минуту пожарные локализовали пожар, а в 12:34 ликвидировали его.

Огнем уничтожена кровля по всей площади. Здание огнеборцы спасли. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в жилом помещении, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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