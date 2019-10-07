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7октября
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сегодня, 11:17 0

За 9 месяцев Амурскую область посетило рекордное количество китайцев

За 9 месяцев Амурскую область посетило рекордное количество китайцев
Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

В Амурской области побит рекорд по количеству туристов из Китая. За 9 месяцев 2019 года регион в составе организованных групп посетили 103 223 жителя Поднебесной. При этом за весь прошлый год в Приамурье побывали 101 373 туриста из КНР.

Кроме этого, в октябре был побит рекорд по однодневному въезду. 3 октября через пассажирский пункт пропуска прошли 2 269 человек, это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Амурская область входит в число регионов-лидеров по приему туристов из КНР, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю.

Традиционно популярными у китайских туристов остаются экскурсионные маршруты по Благовещенску, посещение села Игнатьево, где находится мастерская амурской майолики, а также села Ивановка, где туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жизни, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.

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#Китай #туризм

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