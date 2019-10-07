Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость
сегодня, 11:07 0

Амурские дзюдоисты привезли шесть медалей с первенства ДФО

Амурские дзюдоисты привезли шесть медалей с первенства ДФО
Фото: www.minsportamur.ru

Дзюдоисты из Приамурья выступили на первенстве ДФО. Соревнования среди спортсменов младше 18 лет проходили в городе Елизово Камчатского края. На турнир съехались сильнейшие борцы из 10 субъектов Дальнего Востока. Всего участие в нем приняли порядка 170 дзюдоистов, в том числе амурчане.

По итогам первенства в копилку амурской сборной попали 6 медалей. Первое место привезли Артем Хафизов и Юлия Слепченко, второе место – Семен Перцевой и Анастасия Сухоносова, третье место – Полина Прокопенко и Яна Астафьева.

Удачное выступление на дальневосточном турнире подарило четверым амурчанам путевки на первенство России. Оно пройдет с 26 по 30 ноября в городе Дмитров, сообщает министерство по физической культуре и спорту.

Просмотров всего: 17

#спорт

распечатать


Спорт

Амурские каратисты завоевали 10 медалей в Китае
Спорт

В Тынде впервые за 15 лет пройдет масштабное спортивное событие
Общество 5

Выставка пожарной техники, бесплатный зоопарк, уличные танцы: выходные в Благовещенске
Спорт

Жители Зеи будут ориентироваться на местности ночью

4 октября, 12:19
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь