Амурские дзюдоисты привезли шесть медалей с первенства ДФО

Дзюдоисты из Приамурья выступили на первенстве ДФО. Соревнования среди спортсменов младше 18 лет проходили в городе Елизово Камчатского края. На турнир съехались сильнейшие борцы из 10 субъектов Дальнего Востока. Всего участие в нем приняли порядка 170 дзюдоистов, в том числе амурчане.

По итогам первенства в копилку амурской сборной попали 6 медалей. Первое место привезли Артем Хафизов и Юлия Слепченко, второе место – Семен Перцевой и Анастасия Сухоносова, третье место – Полина Прокопенко и Яна Астафьева. Удачное выступление на дальневосточном турнире подарило четверым амурчанам путевки на первенство России. Оно пройдет с 26 по 30 ноября в городе Дмитров, сообщает министерство по физической культуре и спорту.

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Екатерина PL