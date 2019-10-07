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7октября
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сегодня, 10:57 0

В Амурской области начали принимать заявки от желающих купить недострои «Городка»

В Амурской области начали принимать заявки от желающих купить недострои «Городка»
Фото: Амур.инфо

В рамках процедуры банкротства строительной компании «Городок» начался прием заявок от желающих купить недострои и земельные участки разорившейся организации. Прием документов продлится до 11 ноября. Торги должны пройти 15 ноября.

Имущество продается единым лотом по начальной стоимости 80 миллионов рублей. В состав лота входит многоквартирный дом в Чигирях (степень готовности 43 %, площадь застройки 1404,1 квадратных метра) и земельный участок под домом площадью 8 672 квадратных метра. Рыночная стоимость здания и земли превышает 41,2 миллиона рублей.

Также в лот входит второй недострой, расположенный в Благовещенске на улице Загородной (степень готовности 43 %, площадь застройки 1037,3 квадратных метра) и земельный участок под домом площадью 3 949 квадратных метров. Рыночная стоимость имущества превышает 25,2 миллиона рублей.

Как сообщало Амур.инфо, конкурсное производство в отношении строительной компании «Городок» 3 июня было продлено в Арбитражном суде Амурской области до 16 декабря 2019 года. В мае фигурантам уголовного дела о растрате средств дольщиков и невыплате заработной платы смягчили меру пресечения. Директор и учредители стройфирмы находятся под подпиской о невыезде.

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#строительство

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