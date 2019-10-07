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7октября
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сегодня, 10:39 0

В Ивановском районе нашли мертвой пропавшую женщину

В Ивановском районе нашли мертвой пропавшую женщину
Фото: ru.depositphotos.com

В Ивановском районе Приамурья была найдена мертвой пожилая жительница села Черемхово, которая числилась пропавшей с 4 октября. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали родственники женщины, информацию подтвердили следователи.

«6 октября в окрестностях села Черемхово было обнаружено тело без видимых признаков насильственной смерти. Следственный отдел по Ивановскому району проводит проверку», – сообщили в следственном управлении СКР по Амурской области.

В настоящее время устанавливаются причины смерти женщины, проводятся необходимые исследования.

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#происшествия

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