В Ивановском районе нашли мертвой пропавшую женщину
В Ивановском районе Приамурья была найдена мертвой пожилая жительница села Черемхово, которая числилась пропавшей с 4 октября. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали родственники женщины, информацию подтвердили следователи.
«6 октября в окрестностях села Черемхово было обнаружено тело без видимых признаков насильственной смерти. Следственный отдел по Ивановскому району проводит проверку», – сообщили в следственном управлении СКР по Амурской области.
В настоящее время устанавливаются причины смерти женщины, проводятся необходимые исследования.
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