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сегодня, 10:36 0

Один человек погиб, один получил ожоги: пожары в Амурской области

Один человек погиб, один получил ожоги: пожары в Амурской области
Фото: 24.kz

В Амурской области за минувшие сутки случилось несколько пожаров. В одном из них человек получил ожоги, в другом мужчина погиб. Пожар с погибшим произошел ночью 6 октября в двухквартирном жилом доме в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 48 в составе семи человек и двух единиц техники. Возгорание произошло в одной из квартир. В течение 19 минут открытое горение ликвидировали. Огнем повреждены кровля дома, одна из комнат по всей площади. На месте пожара обнаружен 52-летний мужчина без признаков жизни. Соседнюю квартиру пожарные отстояли.

Другой пожар случился в Свободном, сообщение о нем поступило поздним вечером 6 октября, возгорание произошло на частном подворье. Через пять минут огнеборцы Свободненского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место. Открытым пламенем горел жилой дом. Из-за порывов ветра огонь стремительно распространился на рядом стоящий автомобиль и зимнюю кухню, а также на строения соседнего подворья.

Около получаса ушло на ликвидацию открытого горения. Позднее сообщение, плотная застройка и погодные условия повлияли на распространение пожара. В результате огнем уничтожены кровля дома, автомобиль, повреждена зимняя кухня, на соседнем подворье огнем повреждена хозпостройка, стена гаража. Два рядом стоящих жилых дома пожарные спасли. При пожаре пострадал 40-летний хозяин дома: с ожогами он доставлен в Свободненскую больницу, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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