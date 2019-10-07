Амурчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды

Жители Амурской области при определенных условиях смогут наблюдать явление под названием метеорный поток Дракониды. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал доцент кафедры физического и математического образования БГПУ, кандидат физико-математических наук Владимир Юрков.

Чтобы увидеть метеорный поток, нужна хорошая погода. Также желательно находиться в темном месте, в удалении от крупных населенных пунктов.

Дракониды представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц. Их можно наблюдать чуть левее Большой Медведицы.

РИА Новости пишет, что максимум активности метеорного потока Дракониды ожидается в ночь на 9 октября.