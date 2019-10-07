Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 0

Амурчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды

Амурчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды
Фото: pixabay.com

Жители Амурской области при определенных условиях смогут наблюдать явление под названием метеорный поток Дракониды. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал доцент кафедры физического и математического образования БГПУ, кандидат физико-математических наук Владимир Юрков.

Чтобы увидеть метеорный поток, нужна хорошая погода. Также желательно находиться в темном месте, в удалении от крупных населенных пунктов.

Дракониды представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц. Их можно наблюдать чуть левее Большой Медведицы.

РИА Новости пишет, что максимум активности метеорного потока Дракониды ожидается в ночь на 9 октября.

Просмотров всего: 537

#космос

распечатать


Происшествия

В Ивановском районе нашли мертвой пропавшую женщину
Происшествия

В Зее пропала 16-летняя девушка
Происшествия 1

В Благовещенске совершена кража из комиссионного магазина
Общество

На космодроме Восточный провели день открытых дверей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь