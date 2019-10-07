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7октября
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сегодня, 09:54 0

В Благовещенске полиция проводит проверку инцидента с пьяными детьми

В Благовещенске полиция проводит проверку инцидента с пьяными детьми
Фото: amur.info

Благовещенская полиция начала проверку по факту случившегося в заброшенном здании, расположенном в районе Ломоносова – Трудовой. 5 октября там была обнаружена компания нетрезвых детей в возрасте примерно 12-14 лет.

Одна из девочек находилась без сознания и почти не дышала, ее увезли на скорой в больницу. Вместе с ней в лечебное учреждение доставили мальчика, которому также было плохо от выпитого алкоголя.

Полицейским предстоит побеседовать со всеми участниками истории, а также их родителями. Подробности проверки будут сообщены позже, прокомментировали в амурском управлении МВД.

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#дети #происшествия

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