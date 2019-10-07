В Благовещенске полиция проводит проверку инцидента с пьяными детьми

Одна из девочек находилась без сознания и почти не дышала, ее увезли на скорой в больницу. Вместе с ней в лечебное учреждение доставили мальчика, которому также было плохо от выпитого алкоголя.

Полицейским предстоит побеседовать со всеми участниками истории, а также их родителями. Подробности проверки будут сообщены позже, прокомментировали в амурском управлении МВД.