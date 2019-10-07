Дмитрий Быков взялся за Бальзака: обзор прессы

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Обзор прессы посвящен журналам «Дилетант», «Историк», «Русский репортер» и «Наука и жизнь». Его подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин».

Напишут же такое

Как и обещал, сегодня более подробно остановлюсь на журнале «Дилетант», октябрьская книжка которого уже добралась до наших краев. В ней можно прочитать о войне со шведами. Много интересных деталей. Например, вы узнаете, что грубые солдатские башмаки не делились на правые и левые, – их изготавливали по единому образцу. И такую обувь приходилось разнашивать уже в процессе службы. Заодно прочтете, зачем на обшлага рукавов мундиров пришивались пуговицы. Чтобы солдатики не сморкались в эти рукава. Понятно, что в подборке статей о шведской войне раскрываются причины поражений и побед, но я остановился только на маленьких деталях.

Также в номере

Минуя статьи о графе Витте и попе Гапоне, пропуская материал об инквизиторе Торквемаде, остановлюсь на публикации Дмитрия Быкова, посвященной Бальзаку. Сдается мне, всех советских и российских писателей Быков уже по полной откомментировал, взялся за чужих. Пишет, что, если бы романы француза избавить от огромного количества ненужных подробностей, мешающих читателю, Бальзак и сегодня оставался бы популярным писателем. Что еще… Еще узнаете, что он был писателем-машиной: сочинял от трех до шести книг в год (даже Донцова и Акунин в этом смысле нервно курят в сторонке) и потреблял огромное количество кофе. Написал 96 романов (планировал около 140) и умер от работы. Почему-то именно эту мысль я счел в публикации основной.

Очень интересно

На очереди у нас журнал «Историк», главной темой которого можно назвать статьи о начале Второй мировой войны, о вторжении Германии в Польшу и о том, что за этим последовало. Еще здесь о Крыме (в очередной раз пишут о том, что он – наш, наш, наш) и о том, как Суворов стал генералиссимусом. Я же заострю ваше внимание на статье о Василии Блаженном – том самом, в честь которого назван самый известный московский собор. Рассказывается, что бродяжничал он и зимой, и летом совершенно нагим. Было дело, что смеявшиеся над ним торговки из Охотного ряда внезапно ослепли. И только одна потом прозрела – та, что покаялась. Предсказал рождение Ивана, прозванного потом Грозным. Что характерно, родился тот во время сильной грозы. Ну а остальные подробности поищите сами.

Вам статья

Далее журнал «Русский репортер». Здесь серия публикаций о нашем правосудии (поэтому на обложке вы увидите очень приличный портрет Павла Устинова. Его популярность скоро превзойдет популярность самих Петрова и Безрукова). Про Вышинского опять же пишут – как его вызволяли из украинской тюрьмы. Тоже ныне популярен, хоть и не актер. Недавно даже с президентом страны о чем-то говорил, правда, о чем – никто не знает.

А о чем с интересом прочитал – так это большой репортаж «Крыма для чукчи» – именно «Крыма». Он о том, как живут на краю земли эти самые чукчи. Правильный репортаж. По его прочтении понимаешь, что мы с вами, слава богу, живем практически в раю.

На посошок

Напоследок «Наука и жизнь». Здесь говорится о существовании до недавнего времени в Лондоне рынка, на котором по ночам, с заката до восхода, можно было совершенно безнаказанно продавать краденое добро. Если озабоченный пропажей хозяин обнаруживал на рынке свою вещь, он мог обратиться в полицию. А если владелец не озаботился поисками – продажа чего бы то ни было (хоть пуговицы, хоть автомобиля) считалась законной. Как вы понимаете, именно в этой заметке нет ничего научного. Зато сколько жизненного!