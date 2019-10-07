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Ни одного либерал-демократа: в Циолковском состоялись досрочные выборы депутатов

Ни одного либерал-демократа: в Циолковском состоялись досрочные выборы депутатов
Фото: избирательная комиссия ЗАТО Циолковский

Представители общественного движения «Циолковский – город будущего» получили все 10 мандатов в новом составе думы космограда. Все они шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Досрочное голосование в Циолковском состоялось в воскресенье, 6 октября.

В досрочных выборах в думу ЗАТО Циоловский участвовало больше 20 кандидатов. В их числе не было единороссов, коммунистов и представителей «Справедливой России». На выборы выдвинулись 8 либерал-демократов, один представитель «Казачьей партии Российской Федерации» и самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии ЗАТО Циолковский, явка на 18:00 по округу № 1 составила 47,82 %, по округу № 2 – 50,37 %. Согласно предварительным результатам голосования, либерал-демократы не получили ни одного места в представительном органе, хотя в прошлый раз дума состояла только из представителей ЛДПР.

10 мандатов из 10 достались самовыдвиженцам. Все они являются представителями общественного движения «Циолковский – город будущего», которое поддерживает госкорпорация «Роскосмос». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки на космодром Восточный 27 сентября встречался с активистами и одобрил их работу.

Рогозин уже поздравил избранных депутатов. Его сообщение опубликовано на сайте Роскосмоса.

«Дорогие жители города Циолковский! Только что прошли выборы в городскую Думу. Поздравляю вновь избранных депутатов, которые смогли завоевать симпатии и доверие избирателей! Уверен, что победители будут достойно и ответственно представлять интересы граждан, жителей города, на который возложена большая и ответственная миссия – обеспечивать России дорогу в космос! Заверяю вас, дорогие друзья, что мы будем работать вместе с администрацией и депутатами новой городской Думы, будем оказывать поддержку в разработке генерального плана развития ЗАТО Циолковский, помогать строить город, и делать его красивым и удобным для жизни. Увидимся с вами уже в ближайшее время», – написал Дмитрий Рогозин.

Как сообщало Амур.инфо, 22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной. Иск с соответствующим требованием в суд подала администрация ЗАТО. Согласно решению суда, в космограде были обязаны начать процедуру досрочных выборов в представительный орган.

Работа депутатов VI созыва вызывала нарекания в администрации. В мае сообщалось, что два заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава Циолковского Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет. В июне два депутата и председатель представительного органа написали заявления о сложении полномочий. 1 июля администрация Циолковского обратилась с иском в суд о признании представительного органа неправомочным.

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#выборы #политика #Циолковский

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сейчас точно весь мазут пропадет)))

  • Свинина

    Свинина
    1 час назад

    Это они еще в ракете не видели

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