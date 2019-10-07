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сегодня, 09:20 0

В Благовещенске в ДТП пострадал ребенок

В Благовещенске в ДТП пострадал ребенок
Фото: Амур.инфо

6 октября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Он перевозился в машине, попавшей в аварию.

Происшествие случилось в 20:44 в районе дома 26 на Новотроицком шоссе. Женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении машине Toyota Allion, и та, избегая столкновения, съехала с проезжей части. Травмы получил ребенок 2014 года рождения, которого доставили в лечебное учреждение.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, родители не позаботились о безопасности ребенка в автомобиле, перевозили его без детского удерживающего устройства. В ведомстве напоминают, что Правила дорожного движения одинаковы для всех и нарушать их не стоит, в противном случае под угрозой находятся жизнь и здоровье как водителя, так и пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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