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Усиление ветра, дождь, снег: прогноз погоды в Амурской области на 7 октября

Усиление ветра, дождь, снег: прогноз погоды в Амурской области на 7 октября
Фото: pixabay.com

7 октября в Амурской области облачно с прояснением, в большинстве районов дождь. На севере – с мокрым снегом. Ветер дует с юго-запада с переходом на северо-западное направление. Его скорость составляет 5-10, местами порывы достигают 15-18 метров в секунду.

Температура днем поднимется до 8...13 градусов тепла. Местами по северу – около нуля.

В Благовещенске преимущественно облачно, дождь. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западное направление со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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