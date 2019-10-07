В Белогорске из-за аварии без тепла остались 63 многоквартирных дома
В Белогорске 6 октября была произведена аварийная остановка котельной «Районная». По сообщению главного инженера Горэнерго Романа Марасанова, произошел технологический сбой в теплотрассе, планируемой к консервации, после запуска нового участка трубопровода на улице Ленина.
Сообщение на пульт оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС о резком снижении давления в сети с высокой степенью износа поступило в 17:15. Аварийная бригада выявила место порыва в старой теплотрассе и подключила резервную схему теплоснабжения.
В результате остановки котельной без теплоснабжения остались 63 многоквартирных дома и 15 социально значимых объектов, сообщается в Инстаграме администрации Белогорска. Отмечается, что в настоящее время котельная запускается, ведется заполнение систем жилого фонда теплоносителем.
Не исключено, что в течение суток от тепла и подачи горячей воды будут отключены администрация Белогорска, УСЗН, торговые дома «Москва», «Нина», «Фаворит», «Ярмарка», «Восток», МТС, начальная школа № 200, Школа искусств.
Штатную подачу тепла постараются восстановить в максимально сжатые сроки.
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