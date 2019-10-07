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сегодня, 08:39 0

В Чите девушку убили, расчленили и скинули с 15-этажного дома

В Чите девушку убили, расчленили и скинули с 15-этажного дома
Фото: chita.ru

В Чите возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела девушки. Труп нашли около одного из домов в городе. Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы 6 октября.

На козырьке подъезда дома были обнаружены части тела 19-летней жительницы Читы. Как сообщает следственное управление СКР по Забайкальскому краю, полицейскими к следователям был доставлен мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.

«Чита.Ру» пишет, что жительницу города убили, расчленили и выкинули с 12-го этажа 15-этажного дома на улице Богомягкова. Отделенную голову нашли дети. Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что 19-летняя девушка, предположительно, работала в стриптиз-клубе.

В обстоятельствах преступления разбираются следователи.

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#криминал #происшествия

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