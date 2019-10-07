Прохор Шаляпин объявил в Благовещенске, что они с Цымбалюк начинают новую жизнь

Фото: www.instagram.com/shalyapin_official

Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур по Дальнему Востоку и побывал в Благовещенске. На выступление собрались самые преданные поклонницы: те, кто знают творчество исполнителя и внимательно следят за скандалами вокруг его персоны.

Любимец светских таблоидов, герой многочисленных любовных скандалов последнего времени Прохор Шаляпин добрался до Благовещенска. Здесь он дал концерт для своих самых преданных поклонниц. Их оказалось не так много, зато выяснилось, что они в курсе новостей его личной жизни.

«Храните свои тайны, как я их храню. Никому их не доверяю, - под всеобщий смех в зале подтрунивал над собой Прохор Шаляпин. – Живите честно, без обременений. Вот и мы сейчас с Виталиночкой, у которой ничегошеньки нет, заново жизнь начинаем!»

По многочисленным сообщениям светской прессы, Прохор Шаляпин сейчас встречается с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. У нее недавно завершился суд с бывшим супругом, актером Арменом Джигарханяном.

Кто-то из зала на это выкрикнул «молодец», что раззадорило певца, он напомнил, что любит «дам постарше» и он исполнил для них новую песню «Богиня».

В этот вечер Прохор Шаляпин исполнял классические песни и эстраду из собственного репертуара. Прозвучали «У самовара я и моя Маша», «Как много девушек хороших», «Ах эти черные глаза», а также «Все, что было» и другие. Несколько песен прозвучали в сопровождении благовещенской студии современного танца Traffic. Танцоры поставили композиции в русской народной стилистике.

Задорные русские песни публика воспринимала хорошо, во второй части концерта некоторые зрители танцевали и подпевали.

Выступление продолжалось чуть больше 1,5 часов, после чего певец отправился на уходящий поезд, который увез его в Хабаровск по маршруту гастрольного тура.

На своей странице в Инстаграм Прохор Шаляпин извинился, что не смог исполнить больше песен, так как гастрольный график очень жесткий и привязан к поездам. Там же некоторые поклонницы обсудили новый имидж певца – его блондинистую прическу. Большинство сошлись во мнении, что теперь он похож на Николая Баскова, из-за этого утратил свою индивидуальность.

В каждом городе Прохор Шаляпин делает памятную фотографию. В Благовещенске он сделал снимок на набережной на фоне Китая.