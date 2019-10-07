Новый сезон в филармонии открыли сразу шесть популярных ведущих

Со столпотворения популярных ведущих Благовещенска начался концерт в честь открытия нового сезона в Амурской областной филармонии. На сцену вышли сразу шесть начинающих и маститых городских шоуменов, которые теперь весь сезон будут вести мероприятия филармонии.

Алексей Воскобойников, Илья Дементьев, Ростислав Азизов, Алина Спасская, Нина Каденева, Руслан Козловский. Эти ведущие работали в прошлом сезоне Амурской областной филармонии и продолжат работать в нынешнем, в камерных залах и на огромных площадках. У каждого — своя специализация. Например, Алексей Воскобойников ведет джазовые вечера. А Руслан Козловский этим летом проехал с выездными филармоническими концертами пол-области. По сюжету, каждый ведущий пришел на свой концерт, но в итоге их оказалось сразу шестеро — таких разных и таких интересных. В результате, они пришли к выводу, что все — одна команда.

Амурская областная филармония между сезонами почти не отдыхала: летом коллектив участвовал в организации и проведении Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, фестиваля кино и театра «Амурская осень», работе автоклубов и других мероприятиях. Не раз за лето артисты выступали в Китае. В знак большой дружбы и признательности на открытии сезона присутствовал Генеральный консул КНР в г. Хабаровске Цуй Гоцзе.

Новый сезон начался с хороших для зрителей новостей. К примеру, «Амур-дуэт» теперь стал «Трио-Амур». К Александру Сапалову и Владимиру Забелло добавился благовещенский музыкант, баянист Владимир Браславский. В начале 2000-х он был известен по совместным концертам с саксофонистом Сергеем Лавреновым и другим проектам. Сейчас он решил вернуться на сцену. В свое время Владимир закончил благовещенское музучилище, а после — Дальневосточный государственный институт искусств. У Браславского — электронный баян Roland, на батарейках.

Солистка Марина Горбачева совсем недавно вернулась из Якутии, где участвовала в IX Международном арктическом музыкальном фестивале «Северное сияние», в музыкальном сказе «Про Федота Стрельца» с участием актера театра и кино Даниила Спиваковского.

Солисты и коллективы приготовили для новых концертов новые номера. А у шоу-балета «Максимум» и вовсе будет большой юбилейный концерт.

В концерте в честь открытия нового сезона также участвовали артисты камерного хора «Возрождение», ансамбль народных инструментов «Карусель», театр танца «Дефи», цирк «Ап!», солисты Татьяна Гусаим, Борис Боровиков, Ксения и Ирина Атаковы, Сергей Терехов, Дарья Кальней. По традиции, филармония разыграла среди зрителей билеты на концерты.

Подробнее об открытии сезона и планах - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Фото: Амурская областная филармония, Максим Будко