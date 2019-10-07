Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами

Фото: пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

6 октября, в воскресенье, около села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области опрокинулся туристический автобус. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода через село Большое Болдино в Саратов.

В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель. По информации регионального ГУ МЧС России, при опрокидывании автобуса пострадали 20 человек. По данным спасателей, детей нет, погибших нет. Семь человек были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть – в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь – в Починковскую ЦРБ.

Остальных пассажиров (девять человек) на автобусах отправили в гостиницу села Большое Болдино, отметили в МЧС. По данным регионального министерства здравоохранения, из 20 пострадавших семь получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести, пишет «Интерфакс».