Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:34 0

Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами

Под Нижним Новгородом перевернулся автобус с туристами
Фото: пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

6 октября, в воскресенье, около села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области опрокинулся туристический автобус. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода через село Большое Болдино в Саратов.

В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель. По информации регионального ГУ МЧС России, при опрокидывании автобуса пострадали 20 человек. По данным спасателей, детей нет, погибших нет. Семь человек были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть – в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь – в Починковскую ЦРБ.

Остальных пассажиров (девять человек) на автобусах отправили в гостиницу села Большое Болдино, отметили в МЧС. По данным регионального министерства здравоохранения, из 20 пострадавших семь получили травмы средней степени тяжести, 13 – легкой степени тяжести, пишет «Интерфакс».

Просмотров всего: 637

#ДТП

распечатать


Происшествия

В Благовещенске в ДТП пострадал ребенок
Общество

В Белогорске столкнулись грузовик и легковушка, двое травмированы (видео)
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП на дороге из Благовещенска в Якутск
Происшествия 5

В Благовещенском районе в ДТП пострадали трое, в том числе 4-месячный ребенок
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь