Гороскоп 7 октября: Козерогам не стоит давать клятвы, а Львы влюбятся

Восход Солнца: 06:38

Заход Солнца: 17:57

Солнце в Весах.

Овен. День обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой.

Телец. Сегодня Ваша профессиональная деятельность будет реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлету. Отношения с родственниками сегодня улучшатся, но в скором времени возможны неприятные события и известия.

Близнецы. Критический день. Один из дней обольщения, ложных обещаний, напрасных надежд. Не следует давать волю честолюбивым устремлениям и склонности к амбициям. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса.

Рак. Крайне неблагоприятный день. Именно сегодня Ракам может повредить некоторая самоуверенность и поверхностность суждений. Проявите самоконтроль, дальновидность. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию. Остерегайтесь темноты. Существует вероятность серьезной травмы или болезни.

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Лев. Сегодня желательно не вмешиваться в обычный ход событий. К концу дня Вы почувствуете покой. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом.

Дева. Врожденное чувство гордости, обильно приправленное тщеславием, может стать причиной заблуждения или ошибки. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук.

Весы. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников.

Скорпион. День носит противоречивый, двойственный характер и символизирует переменчивость и трансформацию. Лишь духовно развитые Скорпионы будут способны преодолеть негативные тенденции этого дня. Вероятны сближения с окружающими вас людьми и столкновения с агрессией с их стороны.

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Стрелец. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Неприятные известия или ошибочные представления о партнерах могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери. Не исключено небольшое разочарование в личной жизни.

Козерог. День пассивный, не следует ждать от него многого. Нельзя давать клятвы и обещания. Обязательно завершите начатые дела. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не оскорбить. Во второй половине дня благоприятно уединение и временное отстранение от окружающего мира. Вероятно общее недомогание и упадок сил. Необходим спокойный отдых и полноценный сон.

Водолей. Сегодня не исключен неожиданный поворот в вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Рискованные дела принесут немалую выгоду, но возможна конфликтная ситуация, которая может иметь опасные последствия. Подумайте о своих близких, любимых, проведите вечер вместе с ними.

Рыбы. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с непорядочным поведением партнеров или неисполнением ими обязательств. Используйте ваше обаяние в своих интересах. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев