Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Общий астрологический прогноз на неделю с 7 октября по 13 для всех знаков Зодиака.

Овен. В чувствах не будет постоянства, поэтому старайтесь не обижать ни себя, ни любимого человека. В принципе, все, что происходит, – лишь игра природных сил, и потому никто ни в чем и ни в каком случае не виноват. Стало быть, не клянитесь, не обещайте и не требуйте обещаний от партнера.

Телец. Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома. Поэтому звезды советуют больше внимания уделять своей семье. Отношения в семье складываются теплые и деловые, вы сможете договориться о совместном проведении работ.

Близнецы. Эта неделя может открыть перед вами блестящие перспективы, стоит только быть внимательным и не лениться. В делах ищите для себя пользу, но не забывайте учитывать интересы партнеров.

Рак. Сдерживайте напор своих эмоций на этой неделе. Держитесь поближе к друзьям. Они поделятся с Вами своим спокойствием и мудростью. Остерегайтесь таких чувств как зависть, злость, презрение. В деловой сфере лучше не стремиться к власти и лидерству.

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Лев. В первой половине недели Львам будет сложно проявить личную инициативу. Всем будет управлять ваш партнер по браку или деловой партнер. На вас может обрушиться поток критических замечаний самого разного характера.

Дева. Вероятны денежные поступления из непредвиденного источника. В понедельник избегайте сплетен и конфликтов с коллегами. В среду риск в финансовой области нежелателен.

Весы. С финансами Весам в этот период не повезет. Ожидаются непредвиденные траты, возможно, близкие займут у вас немаленькую сумму. Не скупитесь: все вернется вовремя и с лихвой. На работе будьте начеку! Вероятно, против вас устраивают заговор. Выясните, кто зачинщик, и по­говорите с ним тет-а-тет.

Скорпион. На этой неделе звезды сулят вам крупную прибыль. Не исключено, что доход принесет нечто такое, что связано с информационными технологиями или с тем видом творчества, в котором Вы – настоящий ас.

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Стрелец. На этой неделе Вы, скорее всего, воспользуетесь чьими-то ресурсами, чтобы получить то, на что давно нацелены. Правда, велика вероятность, что это станет поводом для нареканий со стороны людей, у которых есть твердые моральные убеждения.

Козерог. Период активный, но не очень благоприятный для здоровья. Особенно у тех, кто не обладает чувством меры и склонен к излишествам во всем. Вторая половина недели сулит много работы.

Водолей. Удачное время для трудоголиков. А если вы не только работоспособны, но и обладаете творческим мышлением, ваши шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент для крупных и даже рискованных финансовых операций.

Рыбы. На этой неделе есть вероятность небольших, но досадных материальных потерь, например, в виде посеянных где-то перчаток или телефона; будьте внимательнее. Кроме того, стоит избегать многолюдных сборищ и ситуаций, которые Рыбы заведомо не в состоянии контролировать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев