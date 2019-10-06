Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о Верхне-Бурейском полевом маршруте

В понедельник, 7 октября в утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» обсудят Верхне-Бурейский полевой маршрут Средне-Амурской целевой исследовательской партии Амурской бассейновой экспедиции Русского географического общества. Он завершился 22 сентября.

Гости студии «Эха» – начальник полевого отряда Алексей Севастьянов и студент естественно-географического факультета БГПУ Дмитрий Сорокин. Эфир проведут Нино Кохреидзе-Бушуева и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.