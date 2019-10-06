В Саратовской области уволили главврача за перевозку пациентов в машине с овощами

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В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов. Такие меры были приняты после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Об освобождении от должности руководителя медучреждения пишет «Российская газета». Как сообщается, ранее саратовцы переслали на страницу сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram видео перевозки больных на процедуру гемодиализа из Дергачей в Энгельс в микроавтобусе, загруженном овощами. Пациенты жаловались, что из-за коробок и мешков, которыми забит салон, им нельзя вытянуть ноги.

«Таким людям не место в здравоохранении», – прокомментировал увольнение главврача заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов.

В областном министерстве здравоохранения также заявляли, что считают сложившуюся ситуацию недопустимой. В ведомстве пояснили, что пациентов перевозят не машинами скорой помощи, тем не менее люди должны быть обеспечены «необходимым уровнем комфорта». В свою очередь Вячеслав Володин посоветовал главврачам в таких случаях предоставлять для перевозки пациентов собственную служебную машину.