Благовещенец жалуется, что его несправедливо попросили заплатить за зоопарк

Фото: Амур.инфо

Благовещенец Александр рассказал Амур.инфо, что в зоопарке «У Фунтика» в Первомайском парке с него несправедливо пытались взять деньги. Мужчина настаивает, что согласно формулировке в прейскуранте «дети до 3-х лет – бесплатно (при сопровождении взрослого)», за вход не должен платить ни ребенок, ни взрослый.

6 октября Александр с женой и ребенком отправился погулять в Первомайский парк, где отмечался Международный день защиты животных.

«Мы прочитали в Инстаграме, что для детей вход в зоопарк бесплатный. Поехали в Первомайский парк, и ребенок решил посмотреть на зверушек. Стали входить в зоопарк, а супруга говорит: "Пошли отсюда, тут вход 200 рублей". Я говорю: "Как 200 рублей, тут же написано, что для детей до 3 лет при сопровождении взрослого вход бесплатный". В итоге мы оттуда вышли, я позвонил руководству. Там сказали: "Ну, вы же знаете, что по всей России вход для взрослого считается отдельно". Но в прейскуранте же прописано: взрослый – 200 рублей, дети – 150 рублей, вход детей до 3 лет при сопровождении взрослого – бесплатно. А за что 200 рублей? За то, что я ребенка сопровождаю? Тогда возьмите ребенка и проведите его туда. Сказали, что такой услуги нет», – рассказал благовещенец.

В итоге от похода в зоопарк семья отказалась. Сложившуюся ситуацию прокомментировало руководство живого уголка. Руководитель конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова, которая организовала зоопарк в Первомайском парке, рассказала, что мужчина находился в неадекватном состоянии и устроил на территории парка скандал. После длительных попыток успокоить благовещенца, ему предложили пройти к животным бесплатно, но он отказался из-за принципа, говорит Ирина Шишова.

«Он нам всем кровь свернул, кричал, ругался. Пьяный мужчина, ему просто хотелось поконфликтовать. Он полчаса говорил мне эту фразу и пытался доказать, что мы мошенники. К нам весь сезон ходили люди, никаких подобных вопросов и проблем не возникало. Мы для всех детей города сделали вход бесплатный. Но если ребенок маленький, его же надо сопровождать. У нас есть человек, который может за ребенком присмотреть в момент посещения, но когда так много посетителей, это небезопасно. Ребенок может засунуть палец куда-нибудь, напугаться, если кто-нибудь фыркнет.

У нас это социальная программа, детей из многодетных семей мы бесплатно запускали, детей с ограниченными возможностями – тоже. Для многих детей делали скидки и пускали бесплатно. Мы старались, чтобы деткам дать какой-то бонус. В зоопарк как раз ходят вот такие маленькие детки. Получается, что мы будем всех бесплатно пускать. Нам же кормить лошадей как-то нужно. Это недешевое удовольствие. В время дождей в зоопарк никто не ходил, а животным нужно кушать каждый день. У нас не задача ободрать население, а животным на корм заработать, для этих и аллюровских. Цены эти я не из головы взяла: смотрела, кто и как работает, мониторила цены, регулировала, чтобы они были приемлемы для всех. Их согласовывали с управлением культуры города и с администрацией парка», – прокомментировала Ирина Шишова.