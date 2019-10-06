Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:25 1

Под Шимановском возобновили поиски бабушки из-за появления трупного запаха

Под Шимановском возобновили поиски бабушки из-за появления трупного запаха

В Приамурье возобновили поиски жительницы Шимановска Таисии Штепы. Пожилая женщина 23 августа ушла в лес и не вернулась. Сейчас волонтеры, полицейские, спасатели и родственники пропавшей снова прочесывают лес из-за возникновения новых обстоятельств.

Об этом сообщил в аккаунте Инстаграма поисково-спасательный отряд «Гром», который в том числе занимается поисками бабушки. «Прямо сейчас проходит физический поиск Таисии Штепа в Шимановске. Активный поиск возобновления в связи со вновь открывшимися подробностями и проходят совместно с областным МЧС и МВД. В поиске задействовано 29 человек», – написал в ПСО.

«Причины возобновления поисков – это настойчивость родственников пропавшей и усиление трупного запаха в определенных районах. Родственники надеются найти пропавшую, понимаем, что уже не живую, захоронить. Волонтеры 15 дней назад почувствовали усиленный запах. Грибники и местные жители перестали посещать эти места», – рассказала руководитель ПСО «Гром» Ольга.

В 10:00 первая группа приступила к поискам. Ольга сообщила, что сейчас волонтеры, сотрудники МЧС и полиции прочесывают определенный квадрат местности.

«Это район взлетной полосы, углубленность до болот, до ЛЭП», – сказала она.

Как сообщало Амур.инфо, ранее удалось найти куртку женщины.

Просмотров всего: 716

#Шимановск

распечатать


Происшествия

В Шимановске вспыхнула кровля жилого дома
Власть 21

Шестеро депутатов Шимановска, заявлявшие об уходе, вернулись обратно в городской Совет

Власть 12

Депутаты возвращаются: состав Шимановского горсовета снова меняется
Происшествия

В Амурской области настойчивый «бывший» лишился свободы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Неужели нет собак обученных на поиск?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь