Под Шимановском возобновили поиски бабушки из-за появления трупного запаха

Об этом сообщил в аккаунте Инстаграма поисково-спасательный отряд «Гром», который в том числе занимается поисками бабушки. «Прямо сейчас проходит физический поиск Таисии Штепа в Шимановске. Активный поиск возобновления в связи со вновь открывшимися подробностями и проходят совместно с областным МЧС и МВД. В поиске задействовано 29 человек», – написал в ПСО.

«Причины возобновления поисков – это настойчивость родственников пропавшей и усиление трупного запаха в определенных районах. Родственники надеются найти пропавшую, понимаем, что уже не живую, захоронить. Волонтеры 15 дней назад почувствовали усиленный запах. Грибники и местные жители перестали посещать эти места», – рассказала руководитель ПСО «Гром» Ольга.

В 10:00 первая группа приступила к поискам. Ольга сообщила, что сейчас волонтеры, сотрудники МЧС и полиции прочесывают определенный квадрат местности.

«Это район взлетной полосы, углубленность до болот, до ЛЭП», – сказала она.

Как сообщало Амур.инфо, ранее удалось найти куртку женщины.