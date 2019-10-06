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6октября
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сегодня, 18:45 0

Минфин спрогнозировал негативную динамику реальных доходов россиян

Минфин спрогнозировал негативную динамику реальных доходов россиян
Фото: pixabay.com

В минфине спрогнозировали минимальный рост реальных доходов населения страны. В ведомстве признали негативную динамику реальных доходов, объяснив складывающуюся ситуацию выплатой населением процентов за предоставленные кредиты.

В проекте российского бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5 %), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года.

Это связано с тем, что динамика реальных доходов населения является отрицательной. По итогам первого полугодия снижение составило 1,3 %. В Минфине это объяснили возрастающим негативным вкладом обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты.

Реальные доходы населения беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов и лишь в прошлом году показали рост на 0,1 %, сообщает РБК.

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#финансы #экономика

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