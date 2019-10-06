Подтопленцы, образование, уборочная кампания: Василий Орлов подвел итоги недели

6 октября губернатор Амурской области традиционно подвел итоги недели. В своем интаграм-аккаунте глава региона отметил несколько важных тем уходящей семидневки. Среди них – отопительный период, уборочная кампания, подтопленцы, образование и спорт.

Василий Орлов рассказал, что совместно с минсельхозом съездил в Ивановский район, чтобы посмотреть, как идет уборочная кампания. Глава области отметил, что в этом году, как и в прошлом, было засеяно 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей. «Думаем собрать зерновых в объёме 440 тысяч тонн, сои – более 1 240 тысяч тонн. В следующем году нужно плотно заняться мелиорацией. На федеральном уровне должна быть поддержка», – написал Василий Александрович.

Он также коротко затронул тему отопительного периода. «На наделе область окончательно вошла в отопительный период 2019-20 годов. Коммунальщики говорят, что несколько дней может уйти на отладку», – отметил губернатор.

«На этой неделе проверили, как живут люди, пострадавшие от паводка в Мазановском районе, в пунктах длительного пребывания в Благовещенске. Нормальные условия, от людей нет никаких жалоб. Главный вопрос – когда они смогут получить деньги взамен утраченного жилья. Сейчас наши документы находятся на рассмотрении в минстрое России. Как только решение будет принято, очень быстро отработаем со всеми. Кстати, в среду едем в Селемджинский и Мазановский район, посмотрим, как обстоят дела с ремонтами в жилье и соцобъектах», – сообщил на своей страничке Василий Орлов.

Губернатор рассказал также о поездке в Екатеринославку. Там власти посмотрели новую школьную спортплощадку и встретились с местными жителями. «Школы не новые, но оборудование классов – отличное. В школе № 2 новые классы точных наук оснащены и отремонтированы, благодаря спонсорской помощи компании «Транснефть Дальний Восток» по программе «Ремонт кабинетов точных наук». В школе №1 – новая «Точка роста». Мне очень нравится, с каким настроением работают здесь ученики и учителя. Будем и дальше двигаться в этом направлении. Возможность учиться в хороших условия и иметь возможность получить современные знания – это важно», – подчеркнул Орлов.

Главный стадион Приамурья – «Амур» – ремонтируют впервые за 20 лет, подытожил губернатор. «Мне кажется, что занятия спортом становятся все более модными. И это отлично. Это одна из наших задач. Мы сейчас работаем с «Газпромом», формируем перечень спортивных и плоскостных сооружений. Список достаточно обширный. 100 миллионов нам «Газпром» даст в 20-м году и в 21-м году столько же», – отметил он.