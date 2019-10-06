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6октября
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сегодня, 17:50 0

В Белогорске столкнулись грузовик и легковушка, двое травмированы

В Белогорске столкнулись грузовик и легковушка, двое травмированы
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk/

В Белогорске произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. ДТП случилось утром 6 октября в районе улиц Ленина и Красноармейской. Водитель и пассажир одного из автомобилей получили травмы.

По информации автоинспекторов, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «тойота таун айс», на регулируемом перекрёстке при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «тойота куррен». За его рулем находился водитель 1984 года рождения.

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает amur28.info, ссылаясь на информацию отдела ГИБДД Белогорска.

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#Белогорск #ДТП

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