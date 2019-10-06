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6октября
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сегодня, 17:40 0

В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России

В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России
Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России. В средней полосе страны зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ряде российских регионов можно наблюдать, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

При этом, отметил Вильфанд, растут и среднемесячные температуры. Так, например, в Москве средние температуры января выросли на 2 градуса. Аналогичная ситуация наблюдается и летом: в 2019-м июнь в столице оказался на 3 градуса теплее нормы.

Вильфанд сообщил, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Так, по его словам, теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает «Лентра.ру».

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#погода

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