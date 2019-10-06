В Бурейском районе загорелся двухэтажный коттедж

Фото: Из архива ГУ МЧС России по Амурской области

6 октября в поселке городского типа Новобурейский Бурейского района загорелся двухэтажный коттедж. Огонь уничтожил кровлю по всей площади.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в около 10:30. На момент прибытия группы сотрудников пожарно-спасательной части № 56 в составе 11 человек и трех единиц техники горела кровля строения. Через полчаса пожарные локализовали пожар, а в полдень ликвидировали его.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.