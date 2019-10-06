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сегодня, 17:05 5

Крупный застройщик экономжилья прорабатывает выход на ДФО

Крупный застройщик экономжилья прорабатывает выход на ДФО
Фото: pixabay.com

Крупнейший российский девелопер «ПИК» прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока. Об этом заявил президент группы «ПИК» Сергей Гордеев.

«Мы сейчас прорабатываем эти вопросы (которые связаны с выходом компании на рынок Дальнего Востока). Были акценты на том, что надо сделать жилье доступным, увеличить количество строительства жилья, также нужно подумать о качестве. Мы сейчас смотрим активно такие регионы, как Владивосток, Сахалин, Камчатка, Петропавловск-Камчатский. То есть мы смотрим разные регионы на Дальнем Востоке, и идет вопрос проработки, в том числе мы рассматриваем проекты генподряда, в том числе смотрим нашу технологическую ПИК франшизу. Сейчас самое время для Дальнего Востока», – сказал он.

Как пишет ТАСС, ранее СМИ сообщили, что крупнейший российский застройщик – группа «ПИК» – может в ближайшее время подписать соглашение с Минвостокразвития о строительстве жилья на Дальнем Востоке. Эксперты, опрошенные ТАСС, сочли, что это позволит увеличить объемы строительства в федеральном округе.

Группа компаний «ПИК» – российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК «ПИК» включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 миллиона квадратных метров.

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#Дальний Восток #строительство

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Комментарии
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  • Deitra

    Deitra
    1 час назад

    На отзовике рейтинг 1.7 из 131 отзыва. Боюсь представить, из какого говна и палок они строят.

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    скорее бы уж пришли, чтоб шлепнуть наших застройщиков, и цена за метр упадет

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Думаю, что сначала нашим потенциальным дольщикам будет приятно приобрести квартиры по более дешевым ценам, однако за прошествием времени, в силу демпинга на местные строительные компании, конкуренция строителей существенно уменьшится (если вообще останется) и тогда дальневосточники узнаю всю "мощь монополизации". Насколько помню, на ВЭФ-2019 ПИК предложили строить до 3 млн квадратов жилья (сейчас у нас возводится на весь Дальний Восток всеми застройщиками менее 2 млн)! Поэтому, со временем, вероятнее всего наши "местные" застройщики вымрут как мамонты, ну а московские застройщики постараются добиться 100% прибыли с объектов строительства (как они привыкли делать в Москве). Согласно имеющихся данных средняя себестоимость строительства в Москве в зависимости от района составляет от 80 до 115 тысяч за квадрат, а вот цена реализации от 170 тысяч! Нашим застройщикам такие "бонусы" давно уже "не снятся". Так что мы вступаем в эпоху большого передела рынка строительства.

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    при малой плотности населения и насыщенности предложений, даже при монополии, цены долгие годы будут на нижнем уровне. а вот риелторские конторы вымрут как мамонты

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 минут назад

    Судя по всему, это ваша мечта?

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