Крупный застройщик экономжилья прорабатывает выход на ДФО
Крупнейший российский девелопер «ПИК» прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока. Об этом заявил президент группы «ПИК» Сергей Гордеев.
«Мы сейчас прорабатываем эти вопросы (которые связаны с выходом компании на рынок Дальнего Востока). Были акценты на том, что надо сделать жилье доступным, увеличить количество строительства жилья, также нужно подумать о качестве. Мы сейчас смотрим активно такие регионы, как Владивосток, Сахалин, Камчатка, Петропавловск-Камчатский. То есть мы смотрим разные регионы на Дальнем Востоке, и идет вопрос проработки, в том числе мы рассматриваем проекты генподряда, в том числе смотрим нашу технологическую ПИК франшизу. Сейчас самое время для Дальнего Востока», – сказал он.
Как пишет ТАСС, ранее СМИ сообщили, что крупнейший российский застройщик – группа «ПИК» – может в ближайшее время подписать соглашение с Минвостокразвития о строительстве жилья на Дальнем Востоке. Эксперты, опрошенные ТАСС, сочли, что это позволит увеличить объемы строительства в федеральном округе.
Группа компаний «ПИК» – российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК «ПИК» включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 миллиона квадратных метров.
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