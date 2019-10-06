Шесть человек пострадали в ДТП на дороге из Благовещенска в Якутск

В Якутии произошла серьезная дорожная авария. Микроавтобус Toyota, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена». Пострадали 6 человек.

В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек. Шестеро, включая трех граждан Китая, пострадали. Пассажиров доставили в Мегино-Кангаласскую больницу в селе Майя, пишет РБК.

Водитель 1983 года рождения «не справился с управлением автомобиля и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», сообщили в ГИБДД. На момент ДТП шел снег, на проезжей части сформировался снежный накат, пояснили в ведомстве.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Необходимые для перевозки людей документы у него есть.