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6октября
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сегодня, 16:48 0

Шесть человек пострадали в ДТП на дороге из Благовещенска в Якутск

Шесть человек пострадали в ДТП на дороге из Благовещенска в Якутск
Фото: pixabay.com

В Якутии произошла серьезная дорожная авария. Микроавтобус Toyota, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена». Пострадали 6 человек.

В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек. Шестеро, включая трех граждан Китая, пострадали. Пассажиров доставили в Мегино-Кангаласскую больницу в селе Майя, пишет РБК.

Водитель 1983 года рождения «не справился с управлением автомобиля и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», сообщили в ГИБДД. На момент ДТП шел снег, на проезжей части сформировался снежный накат, пояснили в ведомстве.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Необходимые для перевозки людей документы у него есть.

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#ДТП

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