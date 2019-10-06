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6октября
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В Шимановске вспыхнула кровля жилого дома

В Шимановске вспыхнула кровля жилого дома
Фото: Из архива амурского управления МЧС

6 октября в Шимановске возник пожар. Загорелась кровля жилого дома. Строение огнеборцам удалось отстоять.

Сообщение о возгорании пожарным поступило около полудня. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 9 в составе семи человек и двух единиц техники. В течение двух минут пожарные ликвидировали открытое горение.

По информации амурского управления МЧС, огонь повредил кровлю на площади около одного квадратного метра. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#пожары #Шимановск

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