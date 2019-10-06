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Найденную цаплю будут выхаживать в птичьем приюте в Благовещенске

Найденную цаплю будут выхаживать в птичьем приюте в Благовещенске

Истощенную цаплю, которую 5 октября нашли на станции Воскресеновка Михайловского района, повезли в Благовещенск на осмотр. Диагностику проведет волонтер – владелица птичьего приюта, бывшая работница городского эколого-биологического центра Светлана Садова.

Благовещенка, которая готова приютить цаплю, больше известна как Света Стриж. Светлана несколько лет проработала в благовещенском зоосаде, выхаживала лебедей, аистов и журавлей. Уже около шести лет она ухаживает за птицами в собственном приюте.

Как рассказала Амур.инфо Светлана, чтобы проверить, нет ли у птицы травм, ей будет сделан рентген. Однако волонтер придерживается версии, что цапля очень истощена, поэтому ограничена в движении и не может улететь.

«Нашли человека, который согласился транспортировать цаплю в Благовещенск. Девушка откликнулась почти сразу. Через пару часов ее уже привезут. Я осмотрю птицу и решим, что дальше с ней делать. На юннатке места нет, она не резиновая, да там нет и ветеринара, чтобы ее осмотреть. У нас для таких птиц нет реабилитационного центра даже во всей Амурской области. Я занимаюсь птицами давно, у меня птичий приют. Если понадобится, мы сделаем рентген, но, скорее всего, у птицы сильное истощение, раз она не смогла улететь. Мужчина рассказывал, что когда он птицу ловил, то та просто стояла и не могла даже убежать. После того как я объяснила людям, нашедшим цаплю, чем ее кормить, она поела», – рассказала Светлана.

Сама волонтер говорит, что но она не орнитолог, у нее просто получается выхаживать птиц. Сейчас в ее приюте обитает большое количество пернатых – от воробья до крупных сов.

«Нужно посмотреть, что с цаплей дальше делать. Откормить и выпустить, скорее всего, не удастся в этом сезоне. Если травм нет, то в лучшем случае ее можно будет весной выпустить. Сейчас идет активная миграция, и она одна без стаи вряд ли уже улетит, откармливать ее нужно около месяца, а потом холода наступят», – добавила благовещенка.

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#животные

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    9 минут назад

    Если надумаете сделать из нее шашлык, сначала в уксусе вымочите, а потом отварите, поменяв несколько раз, воду...

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