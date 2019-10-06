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В благовещенском зоопарке «У Фунтика» подозревают, что ежиха беременна

В благовещенском зоопарке «У Фунтика» подозревают, что ежиха беременна

6 октября в благовещенском Первомайском парке отметили Международный день защиты животных. Все желающие могли посетить зоопарк «У Фунтика» и пообщаться с козами, кроликами, норками, ежиками и другими животными.

Программа мероприятий ко Дню защиты животных стартовала в 12:00. Для самых маленьких посетителей парка организовали квест, викторину, конкурс рисунков и другие занятия и конкурсы. Самой трогательной частью праздника для гостей стало общение с животными из живого уголка. Некоторых зверьков можно было потрогать.

Мероприятие провели в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства «Прикоснись к живому миру» при поддержке правительства Амурской области и управления культуры Благовещенска.

Зоопарк «У Фунтика» появился в Первомайском парке 1 мая этого года. Его организатор – директор конноспортивного клуба «Аллюр» Ирина Шишова. В живом уголке обитают больше 30 животных – морские свинки, ежики, золотой и алмазный фазаны, кролики, козы, голуби, норки, хорек, лиса и другие. Как отмечают организаторы праздника, сегодня зоопарк в последний раз в этом году открыл свои двери. В скором времени животных перевезут зимовать в теплые помещения «Аллюра».

«Это у нас заключительное мероприятие, посвященное Международному дню защиты животных. Он празднуется 4 октября, но мы решили организовать праздник в воскресенье. Чтобы была у всех возможность пообщаться с животными, мы решили вход для детишек сделать бесплатным. Скоро эти животные переедут. Некоторые плохо переносят зиму на улице, среди них, например, – морские свинки и ежи, которые скоро впадут в спячку. Период спячки у них уже начинается, они такие вяленькие ходят. И нам кажется, что ежиха беременная. Вообще, они летом это делают, но она такая толстая, – смеется Ирина Шишова. – Узнаем, делают ли ежикам УЗИ, проверим, а то если она в спячку ляжет, не знаю, что будет. Если подтвердится, то будут у нас ежики маленькие».

Снова заработает зоопарк с апреля следующего года. Там хотят поселить павлина, но пока не решаются – в зоопарке недостаточно места.

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#животные #праздники

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