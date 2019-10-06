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сегодня, 14:46 0

Амурчан призывают не стоять под балконами и уделить внимание детям

Амурчан призывают не стоять под балконами и уделить внимание детям
Фото: pixabay.com

7 октября в Амурской области прогнозируется усиление ветра. Скорость его порывов ночью достигнут 12 метров в секунду, днем –15...18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, при усилении ветра на территории области возможно возникновение аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, увеличение случаев травматизма среди населения в результате падения веток, деревьев и широкоформатных конструкций.

Амурское управление МЧС рекомендует при усилении ветра, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, не стоять под балконами, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо позвонить по номерам: 101 (со всех операторов мобильной связи), 01 (со стационарных телефонов), 112 (единый телефон вызова экстренных оперативных служб).

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